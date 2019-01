Un video di minuto racconta le condizioni in cui versa questa sera il Policlinico di Tor Vergata, dove sono ricoverati sessantanove pazienti, tra le stanze sovraffollate e i corridoi dove vengono messe in fila barelle e sedie a rotelle su entrambi lati, per chi non ha trovato posto su un letto. Una situazione di sovraffollamento potenzialmente critica e che rende difficile muoversi velocemente e intervenire d'urgenza. Per non parlare della privacy, praticamente inesistente. Per le esigenze di tutti i pazienti sono al momento in servizio solo due infermieri e uno studente specializzando, evidentemente troppo pochi per far fronte anche a possibili emergenze e seguire adeguatamente tutti i malati. Ma cosa più grave: non c'è nessun medico di turno.

Policlinico Tor Vergata: la stessa denuncia una settimana fa

Sovraffollamento e personale sotto dimensionato: qui non è un'eccezione ma purtroppo la normalità da anni. Una situazione insostenibile sia per chi lavora sia per chi necessità di cure, e che si verifica con costanza: la scorsa settimana si è verificata la stessa analoga situazione con sessantotto pazienti stipati in pronto soccorso, condizione segnalata alla direzione sanitaria. La denuncia già pervenuta a Fanpage.it parla di un evento a "media/alta criticità", e che viene descritto così: "Si fa presente inoltre che i pazienti si trovano in stanza anche in 12, ciò rende difficile l'assistenza e in caso di emergenza sarebbero ritardati i soccorsi a causa delle barelle poste al centro della stanza. Inoltre i pazienti situati su entrambi i lati del corridoio rendono il passaggio delle barelle dirette in sala rossa difficoltoso, Alcuni pazienti sono situazioni in zone del P.S. lontane dalla nostra visuale".

Policlinico Tor Vergata: sovraffollamento e disagi per i pazienti

"Nulla da dire su quanto sono bravi i medici e gli infermieri, loro fanno il possibile, lavorare in queste condizioni è davvero difficile, ma io con chi me la devo prendere? In corridoio fa freddo e se ho una necessità non so a chiedere o devo aspettare un tempo infinito", racconta un paziente. All'esterno dell'area del triage un parente attende di avere notizie del suo congiunto, ricoverato per un trauma fortunatamente non grave: "Sono ore e ore che attendiamo di sapere qualcosa, se possiamo tornare a casa o dobbiamo rimanere qua e niente, nessuno ci dice niente".