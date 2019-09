in foto: Il farmaco contenente ranitidina

Farmaci contenenti ranitidina vietati al commercio per impurità potenzialmente cancerogena ma somministrati a pazienti in chemioterapia. È successo questa mattina all'ospedale di Tor Vergata a Roma, nel reparto di Oncoematologia, dove il farmaco, appartenente a uno dei lotti dei quali ne è stato interdetto l'uso per essere analizzato, è stato somministrato ai pazienti. La donna ha contattato Fanpage.it per segnalare l'accaduto, spiegando di aver chiesto di visionare la scatola contenente la soluzione iniettabile, essendo a conoscenza dell'avviso pubblicato il 20 settembre sul portale dell'Agenzia Italiana del Farmaco che ne vieta l'uso.

Cos'è la ranitidina

La ranitidina è un principio attivo che si trova in farmaci come questo, un gastroprotettore utilizzato nei pazienti sottoposti a terapia. I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati per ridurre la produzione di acido nello stomaco per bruciore, reflusso gastroesofageo e ulcera gastrica. La stessa Agenzia Italiana del Farmaco ha informato i pazienti che "sono disponibili in commercio altri medicinali con le stesse indicazioni terapeutiche, basta rivolgersi al proprio medico per discutere la possibilità di una terapia alternativa".

Farmaci a base di ranitidina ritirati dal commercio

I farmaci a base di ranitidina sono stati vietati o ritirati dal commercio per la possibile presenza di un'impurità nel principio attivo potenzialmente cancerogena per l'uomo. Si tratta dell'impurezza N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine che, come sottolinea la stessa Agenzia, è già stata riscontrata l'anno scorso in alcuni farmaci anti-ipertensivi (sartani). L'allarme è scattato dopo che i test hanno dimostrato la presenza dell'impurezza in alcuni lotti contenenti ranitidina prodotta presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD in India.