in foto: (La Presse)

Per arrivare al lungomare di Ostia, il mare di Roma, potrebbe essere necessario prendere una navetta. L'amministrazione del X Municipio sta infatti pensando in vista dell'estate di pedonalizzare il lungomare, ridurre la carreggiata e a utilizzarla come spazio per piste ciclabili e per i tavolini di bar e ristoranti. La minisindaca di Ostia, Giuliana Di Pillo, ha confermato a Fanpage.it: "Stiamo pensando alle navette per accedere alla litoranea, mentre per il centro di Ostia potenzieremo i servizi di bike sharing e noleggio di monopattini elettrici. Per la litoranea stiamo studiando un piano strategico che ne prevede in parte la pedonalizzazione, mentre l'altra sarà a doppio senso con parcheggi dove è possibile".

La Lega protesta: "5 Stelle vogliono mare di Roma inaccessibile"

Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega, ha criticato duramente questa possibile soluzione: "I 5 Stelle rendono il mare di Roma off-limits per i cittadini. l'Idea di chiudere la litoranea alle automobili, consentendo l'accesso al mare di Roma solo attraverso l'uso dei mezzi pubblici, dimostra la scarsa comprensione della Fase2 proprio da parte di chi Amministra la Città. Prevenzione e rilancio delle attività sul territorio, in un colpo solo la Raggi manca entrambi gli obiettivi. Non vanno imposti divieti ma offerte soluzioni come parcheggi aperti, presidi delle forze dell'Ordine, servizi, distanziamento sociale e controllo sugli arenili, non si può invece chiudere la litoranea. L'automobile resta ad oggi il mezzo più sicuro". D'accordo la consigliera municipale leghista Monica Picca: "La presidente Di Pillo critica la nostra posizione sulle spiagge del X Municipio ma non sa argomentare. Da riunioni a porte chiuse, alla faccia della trasparenza, si parla senza cognizione di causa di piste ciclabili da realizzare in pochi giorni, navette insufficienti e monopattini per fare decine di chilometri tra Roma e Ostia. Da una parte dicono che vogliono aprire le spiagge ma dall'altra fatto di tutto per disincentivare l'accesso al mare e l'arrivo dei cittadini".

Di Pillo: "La Lega vuole che il lungomare di Ostia sia invaso da milioni di persone?"

Questa la risposta della presidente Di Pillo, che ha scritto in una nota: "La Lega e Bordoni vogliono gli affollamenti sul mare di Roma? Il Consigliere Bordoni critica le misure di contenimento sul litorale di Roma ma in realtà non si accorge che le sue proposte mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Vuole forse che tutta la Provincia di Roma – circa 5 milioni di persone – invadano tutti insieme il lungomare di Ostia? La Lega insomma proporrebbe di lasciare tutto come prima in un momento di emergenza. Questo ci lascia allibiti.