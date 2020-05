Arriva il caldo e con esso la voglia delle persone di andare al mare, prendere il sole e tuffarsi tra le onde. Se gli scorsi anni era possibile, e Ostia in questo periodo era già presa d'assalto da centinaia di persone, questa volta con la pandemia globale in corso le cose saranno ben diverse. Per permettere alle persone di fruire delle spiagge libere, saranno messe in campo delle misure di sicurezza dal Municipio X: ingressi contingentati, pedonalizzazione di una parte della litoranea, navette che dalla stazione Lido portano ai ‘cancelli'. Si tratta di disposizioni volte a limitare l'uso delle auto e a favorire forme di mobilità alternativa. Oltre che ovviamente a evitare l'assalto alle spiagge che si verifica inevitabilmente ogni estate.

"Stiamo pensando alle navette per accedere alla litoranea, mentre per il centro di Ostia potenzieremo i servizi di bike sharing e noleggio di monopattini elettrici – spiega a Fanpage.it la minisindaca di Ostia Giuliana Di Pillo – Per la litoranea stiamo studiando un piano strategico che ne prevede in parte la pedonalizzazione, mentre l'altra sarà a doppio senso con parcheggi dove è possibile".

Non è ancora certo quando la stagione balneare potrà aprire e quando sarà possibile andare in spiaggia. Le modalità con le quali si potrà tornare al mare sono ancora in fase di discussione. "Tutte le misure che stiamo mettendo in atto sono volte a far ripartire le attività in sicurezza, in modo da permettere a tutti di superare questa delicatissima fase – conclude Di Pillo – Ai cittadini di fruire dei loro spazi nella maniera migliore possibile, e alle attività di operare in sicurezza: sia per i lavoratori sia per le persone che dovranno usufruire dei loro servizi".