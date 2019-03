Un pitbull ha aggredito ferendoli, i propri padroni in una villa in via Passo della Corte a Lanuvio, in provincia di Roma. A distanza di tre giorni dalla morte di Gianluca Romagnoli, azzannato dal suo pastore corso e trovato dalla moglie riverso in una pozza di sangue a Colle del Sole, ieri pomeriggio è avvenuto un altro caso di cronaca simile, tuttavia i proprietari del cane sono rimasti feriti ma fortunatamente i morsi non avrebbero provocato danni gravi da comprometterne la vita. Secondo le informazioni ricevute i due pitbull di proprietà della famiglia, per motivi non noti, si sono azzannati in giardino. Ad assistere alla scena è stato il proprietario, un uomo di 60 anni che è intervenuto per fermare i due animali. Uno dei due ha preso a morsi lui e il padre 80enne, giunto in aiuto del figlio, salvandogli la vita. I componenti della famiglia sono riusciti a sfuggire dai denti del pitbull e mettersi e a raggiungere un luogo sicuro, dal quale hanno contattato le forze dell'ordine.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della radiomobile di Velletri, insieme al personale sanitario del 118, giunto in ambulanza. I paramedici hanno soccorso padre e figlio e li hanno trasportati in ospedale. I medici hanno trovato gravi ferite sugli arti superiori ma non sono in pericolo di vita. Il padre ha ricevuto una prognosi di 30 giorni mentre il figlio di 10 giorni. Il cane è stato bloccato e affidato al personale veterinario, poi portato in canile, in attesa di svolgere gli accertamenti necessari, mentre l'altro, rimasto ferito, è stato medicato.