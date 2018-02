in foto: Auto e mortorini incendiati in via Vaglia

Piromani scatenati la scorsa notte nel quartiere di Montesacro. Tra via Feltri, via Vaglia, via Monte Bianco e via Monte Senario, ignoti hanno dato alle fiamme i mezzi parcheggiati in strada, carbonizzando quattordici motorini e otto autovetture. A dare l'allarme i cittadini svegliati nel cuore della notte dalle esplosioni e dalla puzza di bruciato. Le fiamme hanno danneggiato un palazzo all'incrocio tra via Monte Bianco e via Monte Senario.

I roghi sono stati appiccati a qualche centinaia di metri di distanza da qualcuno che poi si è dileguato, mentre sul luogo accorrevano i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere gli incendi. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta per danneggiamento e incendio doloso: indagano gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara