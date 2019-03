Brutta avventura per un giovane romana intenta ad allenarsi nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 48 anni è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di una ragazza che stava facendo jogging nel parco del Pineto, lungo via Pineta Sacchetti, alla periferia nord della capitale. La giovane stava facendo esercizio all'interno dell'area verde quando lo sconosciuto si è avvicinato tentando delle avances, invitandola ad appartarsi con lui. L'uomo, di fronte al suo fermo rifiuto, si è sdraiato poco lontano e, abbassatosi i pantaloni, ha cominciato a masturbarsi fissandola. Turbata e spaventata da quella presenza minacciosa la ragazza ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze, così sul posto è intervenuta una pattuglia del Reparto Volanti della Polizia di Stato, che ha fermato l'uomo ancora con i calzoni abbassati. Identificato come un 48enne senza fissa dimora è stato portato negli uffici del commissariato Aurelio e arrestato, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima.

Roma: costringe la fidanzata a prostituirsi, arrestato 33enne

Sempre dalla capitale arriva una storia terribile di violenza contro le donne. Un uomo di 33 anni – di nazionalità romena – costringeva la ragazza a prostituirsi sotto la minaccia di ucciderla e le continue percosse. Finito ieri in manette dopo che la giovane ha trovato il coraggio di denunciarlo recandosi a sporgere denuncia al commissariato della Romanina alla periferia sud della capitale.