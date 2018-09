in foto: Piazza Trilussa (Google Maps)

Un grave incidente è avvenuto questa notte sul Lungotevere all'altezza di piazza Trilussa, in pieno centro a Roma. Qui un 29enne, che viaggiava in sella alla sua moto Yamaha, ha perso il controllo del motociclo investendo una persona e finendo per schiantarsi contro un'auto parcheggiata. Ad avere la peggio il ragazzo di 30 anni che stava attraversando la strada, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo dove è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni. Ferito anche il giovane che guidava la moto rimasta coinvolta, che è stato ricoverato al Santo Spirito in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze, gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare eventuali responsabilità. Il motociclista è stato sottoposto ai test per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze stupefacenti.