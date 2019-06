in foto: Foto di: Qui Fregene

Una persona si sarebbe tolta la vita lanciandosi sui binari di una stazione della linea Roma-Civitavecchia-Grosseto poco dopo le 11 di questa mattina. Tutto è avvenuto a pochi passi dalla stazione di Maccarese-Fregene, con gli inquirenti che sono al lavoro per fare luce sulle dinamiche di quanto accaduto. La vittima al momento non è stata ancora identificata visti i segni riportati sul suo corpo. In questi minuti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Fiumicino sono al lavoro per risalire all'identità della vittima e per capire meglio cosa sia effettivamente successo, anche grazie ai racconti dei macchinisti coinvolti. Il conducente del convoglio avrebbe riferito ai membri della Polfer di aver visto una persona uscire improvvisamente da un arbusto nelle vicinanze, lanciandosi sotto il treno. L'autista non avrebbe fatto in tempo a fermarsi, a tal punto da travolgere il corpo della persona. Il tentativo di frenata è stato vano, con la vittima che è morta sul colpo. La polizia scientifica si trova al momento alla stazione di Maccarese per effettuare i primi rilievi. La circolazione sulla linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia è stata momentaneamente sospesa per permettere lo svolgimento delle indagini.

Qualche giorno fa una ragazza investita da un treno a Cerveteri

Gli investigatori cercheranno di fare luce per quanto accaduto a pochi passi dalla stazione di Maccarese, ma al momento si brancola nel buio, visti i pochi indizi e la mancata conoscenza dell'identità della persona. La linea FL5 è stata il teatro di un incidente analogo avvenuto un mese e mezzo fa, con una ragazza che è stata investita a Cerveteri da un treno dopo essersi lanciata dalla banchina. Il tutto era avvenuto intorno alle 18, l'ora del rientro dal lavoro. Molti pendolari avevano assistito alla scena, ma il loro tentativo di soccorrere la ragazza sono stati vani. La vittima è morta sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario.