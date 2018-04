Era ancora buio questa mattina quando un incidente mortale è avvenuto all'estrema periferia Est della capitale, oltre il Grande Raccordo Anulare in zona Castelverde. Qui un ragazzo di 21 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua vettura in via di Massa di San Giuliano. Il giovane viaggiava a bordo della sua Fiat 500 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. La sua corsa è finita tragicamente con lo schianto contro una colonnina di cemento. I soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul luogo tempestivamente ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dopo che il corpo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Lo scontro è avvenuto sulla strada che collega via Polense con via di Lunghezzina, tagliando in due la frazione di Roma. Sul posto sono giunti gli agenti di VI Gruppo Torri della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso e successivamente alla rimozione dell'auto incidentata. Non risultano coinvolte altre persone o mezzi. Sul corpo del 21enne è stata disposto l'esame autoptico.