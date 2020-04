Un festino di Pasquetta con musica a tutto volume e con bottiglie di birra e super alcolici che passavano di mano in mano. È il party che i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, hanno interrotto nel pomeriggio di ieri in un garage in zona Romanina, alla periferia Sud della capitale. I militari sono arrivati in via Mario Angeloni, a seguito di una segnalazione per rumori molesti, quando hanno fatto accesso al garage si sono trovati di fronte al party in pieno svolgimento: a tradire i ragazzi e a portare sulle tracce della loro festa clandestina le forze dell'ordine la musica troppo alta. A essere identificati e multati sono stati quindici studenti fuori sede, tutti con domicilio nella stessa palazzina. Tutti dovranno pagare una penale "per la violazione delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19", redarguiti verbalmente sono stati "invitati a rientrare presso le rispettive abitazioni".

La festa organizzata dai ragazzi multati alla Romanina è uno dei pochi episodi di violazione delle norme imposte per limitare il contagio: gli appelli ad evitare pranzi familiari, grigliate tra amici e gite fuori porta per Pasqua e Pasquetta sembra aver funzionato e i cittadini sono stati anche in questa occasione decisamente disciplinati. Tra le motivazioni più singolari presentate alle forze dell'ordine in questi giorni, quella di una signora di sessant'anni che ha giustificato la sua passeggiata domenicale con il supermercato chiuso portando a spasso la sua tartaruga. Un uomo è stato invece fermato in un'area verde di Colle Prenestino mentre si esercitava a praticare parapendio, imbragato di tutto punto e con il paracadute.