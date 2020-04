Si esercitava con il parapendio in un'area verde di Colle Prenestino. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato e multato un uomo che, nonostante le disposizioni del Governo che invitano le persone a restare a casa e limitano gli spostamenti ai necessari, si trovava all'aperto, a svolgere la sua attività preferita. I vigili lo hanno notato mentre si stava dedicando allo sport, seppur da solo, infrangendo i divieti in corso per contenere i contagi di coronavirus. Ha ricevuto una sanzione ed è stato rimandato a casa. Sempre ieri i vigili urbani, durante i posti di blocco intensificati a causa dell'emergenza, hanno fermato diverse auto, con a bordo passeggeri, diretti verso mare e campagna, sorpresi a uscire fuori Roma senza un valido motivo e quindi multati. "Stiamo raggiungendo i nostri parenti per il pranzo di Pasqua" si sono giustificati alcuni, "Stiamo andando al supermercato" hanno detto agli agenti altri. Solo durante la mattinata di Pasquetta le pattuglie hanno eseguito circa 6mila verifiche e registrati 103 violazioni.

Nel weekend di Pasqua 240 illeciti su 30mila controlli

Sono 240 gli illeciti registrati su oltre 30mila controlli svolti dalla polizia locale sull'intero territorio di Roma durante le festività pasquali, a tutela della salute pubblica. Oltre 25mila le verifiche per accertare le motivazioni degli spostamenti, grazie a posti di blocco e controlli sulle strade principali, che dalla città portano al litorale e di solito altamente frequentate dai romani durante i ponti o le festività, per raggiungere le località di villeggiatura o le seconde case al mare. Nella Capitale invece, sono 5mila gli accertamenti svolti nei parchi, giardini pubblici e attività commerciali, anche con l'aiuto di droni.