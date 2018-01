Per anni incassa la pensione della mamma morta: sottratti all’Inps 135.000 euro

Per anni incassa la pensione di 2000 euro al mese della madre. In tutto avrebbe sottratto alla mamma 135.000 euro all’Inps presentandosi come se niente fosse alla posta di Ardea ad incassare l’assegno grazie alla delega che aveva depositato la madre quando era in vita.