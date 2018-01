Paura nella notte sull'autostrada A12 dove, all'altezza del chilometro 75, poco prima dello svincolo per Tarquinia, un mezzo pesante carico di rifiuti speciali (ma non pericolosi) a preso fuoco. Fortunatamente l'autista è riuscita a scendere dal mezzo in tempo e a sganciare il cassone del tir dalla motrice. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto autostradale e spento l'incendio.

L'allarme è scattato alle 4.35 circa e le operazioni di spegnimento, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo carbonizzato hanno richiesto diverse ore di lavoro. Non sono note le dinamiche che hanno provocato l'incendio. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, ma per fortuna tutte le operazioni si sono svolte prima dell'ora di punta quando l'A12 è piena di pendolari in movimento da e per la capitale.