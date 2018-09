Una scena incredibile quella a cui hanno assistito i passeggeri che si trovavano sulle banchine della stazione di Roma-Termini, quando è arrivato un treno ad alta velocità di Italo, proveniente da Napoli, nello scalo ferroviario capitolino. Una delle carrozze, infatti, era letteralmente "scoperchiata", tanto da lasciare a bocca aperta chi ha assistito al suo arrivo.

Il pannello sul tetto si una delle carrozze, infatti, si era alzato per un incidente avvenuto tra Napoli Centrale e Roma attorno alle 7.30 circa del mattino. Nessuno a bordo si è accorto di nulla, tanto che il treno ha proseguito la sua corsa senza problemi. Ma all'arrivo in stazione a Roma Termini, la scoperta del tetto "scoperchiato". Nello scalo ferroviario, a quel punto, i passeggeri sono stati trasferiti su altri treni, ottenendo anche un indennizzo del cinquanta per cento per chi avesse riscontrato forti ritardi.

Tutta da accertare la dinamica dei fatti. Probabilmente l'Agv, forse a causa del maltempo o per un ramo caduto, avrebbe tirato via circa una quarantina di pendini dalla linea aerea nei pressi di Pignataro, dove poi si è verificata anche una mancanza di tensione elettrica durata fino alle 13.30 circa, e che ha causato diversi ritardi, fino a quasi un'ora, per almeno trentasei treni delle Frecce. Poi nel pomeriggio, il caos è addirittura peggiorato, con guasti tecnici che hanno causato ritardi fino anche a quattro ore per i treni che andavano e provenivano da Firenze e Napoli.