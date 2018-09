Situazione caotica per gli spostamenti da e verso la Capitale: già nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 settembre, la circolazione ferroviaria risultava sospesa tra Ciampino e Velletri, sulla linea FL4, per un guasto agli impianti di circolazione causato a quanto pare al maltempo che si è abbattuto in zona. I tecnici della Rete Ferroviaria Italia sono intervenuti per ripristinare la regolare circolazione dei treni. Nel frattempo, sono stati attivati da Trenitalia servizi sostituivi con autobus tra Ciampino e Velletri, fin quando la situazione non tornerà alla normalità.

Contemporaneamente, è stata prestata assistenza ai viaggiatori nelle stazioni ferroviarie di Roma Termini, Latina, Ciampino e Nettuno. Situazione difficile anche sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, dove sempre a causa del maltempo si è verificato un guasto tra Cisterna di Latina e Pomezia. In questo caso, la situazione sta iniziando lentamente a tornare alla normalità dopo una mattinata di difficoltà.

Problemi anche per quanto riguarda l'alta velocità: sempre sulla Roma-Napoli, a causa di un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Salone e Roma Prenestina, anche in questo caso provocato dal maltempo, i convogli in viaggio hanno registrato forti ritardi fino a sessanta minuti a partire dalle 14.40 di questo pomeriggio. Solo attorno alle 17, dopo l'intervento dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, la situazione ha iniziato a tornare progressivamente alla normalità.