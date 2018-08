Sono preoccupatissimi amici e familiari di Tiziano Battisti, il ragazzo di 26 anni che lo scorso sabato 11 agosto ha lasciato la sua casa di Lariano per poi far perdere le sue tracce. Da quattro giorni il cellulare è spento e non si sarebbe mai messo in contatto con i suoi cari. Da quanto si apprende il giovane dopo aver lasciato Lariano, comune nella zona dei Castelli Roman, ha preso un pullman Cotral diretto a Velletri,. Da qui, ma è solo un'ipotesi, sarebbe salito su un treno diretto Roma. Secondo alcune testimonianze sarebbe stato visto attorno alle 22.30 alla stazione Termini. Poi di lui nessuna traccia.

La scomparsa di Tiziano Battisti: l'appello dei genitori

Tiziano è alto 1.75 metri, quando è stato visto l'ultima volta indossava una maglietta blu, pantaloncini corti a scacchi celesti e delle scarpe bianche. La famiglia chiede a chiunque abbia sue notizie di mettersi in contatto con le forze dell'ordine o con il numero 3396493123