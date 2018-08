Rimane ancora tutto da chiarire cosa è accaduto questa notte a piazza Barberini, nel cuore di Roma, quando diverse chiamate giunte al numero unico per le emergenze da cittadini spaventati, hanno raccontato di colpi d'arma da fuoco esplosi in mezzo alla strada. Se si trattasse di un'arma vera o magari di una pistola a salve non è noto, anche perché all'arrivo degli equipaggi del Reparto Volanti delle persone coinvolte non c'era più tracce.

L'episodio è stato riportato questa mattina dalle colonne del quotidiano il Messaggero. Degli spari segnalati ancora non ci sarebbero riscontri, visto che gli agenti non hanno rinvenuto bossoli in terra né tracce di sangue, mentre sono state acquisite diverse immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltati i testimoni del violente litigio che avrebbe coinvolto almeno tre persone. Cominciato con un alterco, il litigio si sarebbe ben presto trasformato in rissa anche con il lancio in strada di alcune bottiglie.