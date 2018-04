in foto: Immagine di repertorio

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, nella serata di ieri ad Albano Laziale, cittadina alle porte di Roma. Intorno alle 21 un incendio ha avviluppato un appartamento al terzo piano di un edifico al civico 18 di via Ugo Foscolo, in località Pavona. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Roma: quando i pompieri sono entrati nell'appartamento, per fortuna la padrona di casa, con l'aiuto di alcuni vicini, era già riuscita a mettersi in salvo. I vigili del fuoco, dopo aver evacuato in via precauzionale l'intero palazzo, invaso dal fumo, hanno domato il rogo, non riuscendo tuttavia a salvare l'appartamento, completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118: per fortuna nessuno dei condomini è rimasto ustionato dalle fiamme o intossicato dal fumo. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di risalire alle cause del rogo, ancora sconosciute. Soltanto qualche giorno fa, ancora ad Albano Laziale, proprio tra Pavona e Cancelliera, era scoppiato un altro grosso incendio: ad andare in fumo, in quell'occasione, un capannone utilizzato come deposito da un'azienda locale e contente legno, carta e articoli di plastica. Analogamente a quanto accaduto ieri, anche in quel caso per fortuna non sono stati registrati feriti.