in foto: Foto Twitter– Incendio in un capannone industriale a Cancelliera, Albano Laziale

Grosso incendio in località Cancelliera, all'interno del territorio del comune di Albano Laziale, Castelli Romani a circa venti chilometri da Roma. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Caffè, il rogo sarebbe divampato all'interno di una fabbrica in via Ragusa, tra Cancelliera e Pavona nella zona industriale di Albano Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco di Frascati, Nemi, Velletri, Roma, Marino.

Secondo quanto riporta il Messaggero il capannone era di proprietà della Gb Trade, conteneva legno, carta e articoli di plastica. Nessun ferito, solo qualche intossicato lieve tra chi era presente all'interno.