in foto: L’autobus con i finestrini distrutti (foto dalla pagina Facebook di Micaela Quintavalle)

Un autobus con i finestrini laterali completamente distrutti. È il bilancio dell'ultimo assalto a un mezzo pubblico dell'Atac, a Roma, da parte di vandali rimasti ignoti. L'episodio è avvenuto ieri sera a Torrevecchia, in via Numai. L'autobus, un mezzo della linea 46/, si è trovato improvvisamente oggetto di una sassaiola: le pietre, due sassi secondo quanto accertato finora, hanno mandato in frantumi i finestrini sul lato destro del mezzo, proiettando schegge di vetro all'interno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: al conducente, uscito illeso dalla sassaiola, non è però rimasto altro da fare che portare il bus alla rimessa.

Sassi contro i bus dell'Atac: numerosi i precedenti

A denunciare l'episodio è stata Micaela Quintavalle, autista dell'Atac e leader del sindacato Movimento M410, che per alcune sue dichiarazioni rilasciate durante un'intervista è stata sospesa dal servizio e rischia il licenziamento: "Solo noi denunciamo. Solo io sospesa dal soldo e dal servizio – ha commentato amaramente su Facebook, dove ha pubblicato le foto dell'ultimo assalto ai mezzi pubblici di Roma – Grazie a tutti i colleghi ed i cittadini che mi stanno vicino". Secondo la Quintavalle a scagliare le pietre sarebbero stati "gruppi di ragazzi residenti nelle case popolari": i sassi sarebbero stati scagliati dal prato che si trova tra i due palazzoni in via Numai. Un episodio del genere, sempre a Torrevecchia, era già accaduto a dicembre, appena tre fermate prima. Ma anche in altri quartieri della Capitale, come a Tor Bella Monaca, in viale dell'Archeologia, appena un mese fa tre autobus dell'Atac erano stati oggetto di una sassaiola: "Si divertono a tirare pietre – ha commentato Micaela Quintavalle – La sicurezza dove sta?".