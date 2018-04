in foto: (Immagine di repertorio)

Sassaiola contro gli autobus dell'Atac a Roma. È accaduto nella serata di ieri a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia: tre i mezzi pubblici presi di mira nel giro di circa due ore, probabilmente dalla stessa banda di vandali. Tre autobus delle linee 20, 058 e 059 si sono ritrovati con i vetri posteriori e laterali danneggiati. Ma oltre ai mezzi, la sassaiola ha provocato anche conseguenze a una passeggera, che potevano anche essere gravi. Una ragazza, scesa alla fermata di via Biscarra, si è infatti accorta di sanguinare leggermente a un braccio. A notare la ferita, che non ha richiesto per fortuna cure ospedaliere, sarebbe stato il padre della ragazza. Se però la scheggia di vetro che ha colpito la giovane le fosse arrivata sul volto, probabilmente le conseguenze avrebbero potuto essere più serie.

Adesso sul caso indaga la polizia. Secondo alcuni dei conducenti degli autobus, gli oggetti che hanno colpito i finestrini dei mezzi potrebbero essere stati dei proiettili sparati da armi ad aria compressa: "Colpi troppo precisi e rapidi per essere solo pietre", hanno riferito alcuni conducenti al quotidiano "La Repubblica". Anche la scientifica è stata mobilitata per cercare di risalire con precisione a cosa abbia provocato i danneggiamenti, primo passo fondamentale per poter individuare poi i responsabili.