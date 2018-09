in foto: L’incendio sull’autobus Atac della linea 98 in via Aurelia Antica a Roma

Ancora un autobus, l'ennesimo, è andato a fuoco a Roma. Il nuovo rogo si è sviluppato ieri sera, intorno alle 22, sulla via Aurelia Antica: ad essere interessato un mezzo Atac della linea 98, un Mercedes Citato di colore blu. Per fortuna l'incendio non ha fatto registrare nessun ferito, dal momento che l'autobus stava rientrando in deposito e quindi era vuoto. Illeso il conducente, che è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo, e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la causa dell'incendio.

Come detto, non è la prima volta che un autobus dell'Atac prende improvvisamente fuoco: con l'episodio di ieri sera, sarebbero 21 i mezzi avvolti dalle fiamme dall'inizio del 2018. L'ultimo, in ordine di tempo, lo scorso 23 agosto, quando un autobus 04 è andato a fuoco tra Dragona e Acilia. Il caso più eclatante, però, rimane forse quello di via del Tritone, nel cuore del centro storico di Roma – a due passi dal piazza di Spagna – dove in pieno giorno, lo scorso 8 maggio, un autobus Atac della linea 63 è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme e poi è esploso: una passante è rimasta ferita dalla deflagrazione.