Incendio nella notte al centro di Bellegra, piccolo comune a est di Roma. Stando a quanto si apprende, un autobus di Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale, è andato a fuoco in via Roma. La strada è stata chiusa al traffico in seguito all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a rimuovere il pullman. Il bus è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.

Il sindaco di Bellegra, Flavio Cera, informa su Facebook che "Cotral ha previsto di sopperire al disservizio con un pulmino 21 posti per accompagnare chi ha necessità a prendere i mezzi. Le corse per Rocca Santo Stefano si fermano alla rotatoria e quelle per Roma partono dalla rotatoria". Ieri a Roma un autobus Atac è stato completamente distrutto dalle fiamme su via Aurelia Antica. Dall'inizio dell'anno su ben 21 mezzi Atac si è verificato un incendio.