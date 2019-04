in foto: Foto LaPresse

Pasquetta è alle porte il prossimo lunedì 22 aprile e in tanti si domandano come trascorrere questa giornata a Roma. Dove andare a Pasquetta? Cosa fare a Pasquetta? Sono le domande ricorrenti tra ragazzi e adulti che spesso rimandano all'ultimo la scelta del posto e i preparativi di picnic e scampagnate. Chi ha parenti fuori città sceglie di allontanarsi da Roma qualche giorno in concomitanza della Pasqua, cogliendo l'occasione per trascorrere il tempo in tranquillità, magari optando per una gita fuori porta. Per chi resta in città c'è solo l'imbarazzo della scelta: tantissimi i luoghi dove trascorrere il Lunedì dell'Angelo e le attività da fare al chiuso o all'aria aperta. Ve ne proponiamo alcuni.

Pasquetta al Parco degli Acquedotti dell'Appia Antica

Un grande classico della giornata di Pasquetta a Roma è scegliere come posto per trascorrere la giornata in compagnia di famiglia o amici il Parco degli Acquedotti dell'Appia Antica. Un posto gettonatissimo negli ultimi anni dai romani, letteralmente preso d'assalto non solo a Pasquetta ma anche il 25 aprile e il primo maggio. Un luogo in cui si unisce la bellezza dei monumenti e lo splendore naturalistico della sua cornice. Il Parco dell'Appia Antica ha raccomandato i visitatori di adottare durante le scampagnate delle feste le buone pratiche per salvaguardare l'ambiente come fare barbecue lontani dal suolo, dai monumenti e dagli alberi, senza staccare rami o canne dalla vegetazione circostante e soprattutto, senza abbandonare rifiuti, per i quali saranno disposti cestini fuori dal Parco.

Pasquetta al Laghetto dell'Eur

Pasquetta al Laghetto dell'Eur è una giornata da trascorrere con tovaglie e cestini da picnic stracolmi in riva al lago, in compagnia di amici. Il parco del laghetto dell'Eur, che racchiude un bacino di acqua artificiale, si trova al centro della separazione delle due carreggiate di via Cristoforo Colombo. Il viale principale, che si snoda con un vialetto e una pista ciclabile, non a caso si chiama Passeggiata del Giappone, in onore del dono di 2500 sakura, che fioriscono tra marzo e aprile, offerti in dono dal primo ministro durante il suo viaggio del 1959, e che furono piantati proprio all'Eur. Al Parco si accede da via Cristoforo Colombo, piazzale Enrico Mattei, viale America, viale Oceania, viale Umberto Tupini. Con la metropolitana la fermata più vicina è quella di Eur Fermi.

Pasquetta nelle ville romane

Le ville romane sono il posto adatto per trascorrere la giornata di Pasquetta immersi nel verde. C'è solo l'imbarazzo della scelta: tra le più gettonate Villa Borghese, Villa Ada, Villa Torlonia e Villa Pamphilj. Una valida alternativa per chi non ha la possibilità di allontanarsi da Roma per andare in campagna o al mare ma ha comunque voglia di passare qualche ora in tranquillità tra la natura. Nascosto dentro Villa Borghese c'è l'isolotto del lago, dove si erge il tempietto di Esculapio, raggiungibile con barca a remi. Una cornice affascinante e romantica, particolarmente indicata per le coppie. Villa Pamphilj è la più grande tra le ville romane e si divide in tre aree: il palazzo con i suoi giardini, la pineta e la tenuta agricola. A Villa Torlonia c'è un grande parco con un giardino ‘all'inglese' e musei come La casina delle civette, il Casino Nobile e il Casino dei Principi.