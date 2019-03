Hanami è un termine giapponese intraducibile che descrive le passeggiate tra i ciliegi in fiore, il godimento della bellezza della fioritura. Da qualche tempo anche qui da noi l'Hanami è diventato un appuntamento fisso per moltissimi appassionati e nella capitale, una delle fioriture più belle è quella nel parco lungo il laghetto dell'Eur, che proprio in questi giorni in cui i piccoli fiori rosa sono sbocciati, attira moltissimi visitatori tra foto ricordo e pic-nic, come testimoniato dagli scatti della scorsa domenica. E se non vi volete perdere l'Hanami 2019 dovete affrettarvi: i sakura (nome giapponese per indicare il ciliegio) saranno in fiore ancora per un paio di settimane.

Parco centrale del Lago: come arrivare

Il parco del laghetto dell'Eur, costituito da un bacino di acqua artificiale, si trova al centro della separazione delle due carreggiate di via Cristoforo Colombo. Il viale principale, che si snoda con un vialetto e una pista ciclabile, non a caso si chiama Passeggiata del Giappone, in onore del dono di 2500 sakura, offerti in dono dal primo ministro durante il suo viaggio del 1959, e che furono piantati proprio all'Eur. Al Parco si accede da via Cristoforo Colombo, piazzale Enrico Mattei, viale America, viale Oceania, viale Umberto Tupini. Con la metropolitana la fermata più vicina è quella di Eur Fermi.

Hanami all'Orto Botanico di Roma

La fioritura dei ciliegi nella capitale si potrà ammirare anche all'Orto Botanico, con tre giornate organizzate ad hoc per visitare il Giardino Giapponese il 12, il 13 e il 14 aprile. Oltre alle visite con una guida, sono previste attività didattiche e laboratori di origami per i bambini, e la partecipazione alla cerimonie del tè per i più grandi, mostre di Kakejiku (calligrafia giapponese) e Ikebana (composizioni floreali) e conferenze sui ciliegi giapponesi e sull'Hanami. Qui tutte le info su orari ed eventi.