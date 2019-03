in foto: Hanami, la fioritura dei ciliegi a Roma

La magia dei ciliegi in fiore anche a Roma. L'hanami, che in giapponese è un termine per descrivere l'usanza di godere e gioire della fioritura primaverile, potrà essere ammirato anche a Roma al Museo Orto Botanico dell'Università La Sapienza. In collaborazione con l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma, l'Orto Botanico organizza infatti tre giornate dedicate alla fioritura dei ciliegi all'interno del Giardino Giapponese. I giorni scelti sono venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2019. Verranno organizzate visite guidate, attività didattiche e laboratori di origami per i bimbi, cerimonie del tè, mostre di Kakejiku e Ikebana e conferenze sui ciliegi giapponesi e sull'Hanami.

Questi gli orari delle visite gratuite (non serve la prenotazione):

Venerdì 12 aprile (ore 11, 12, 13, 16, 17);

Sabato 13 aprile (ore 11, 12, 13, 14:30, 16, 17)

Domenica 14 aprile (ore 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17)

Le attività per i bambini, gratuite e non serve prenotazione, si svolgeranno il 13 aprile dalle 15 alle 18, 14 aprile dalle 10 alle 13 e sono a cura del Centro Diffusione Origami.

La Cerimonia del tè è in programma domenica 14 aprile (ore 15, 18) a cura del Centro Urasenke

Conferenze in programma: 13 aprile ore 16:30 (F.Tarquini & P.Donato "I segreti dei ciliegi giapponesui: specie, varietà coltivate e dinamiìche di fioritura. M.Maovaz, "l'Hanami fra Botanica e Arte". F.Merlo, R.Muoio "Pensare un Giardino Giapponese……dall'immaginario alla realtà. Un caso di studio realizzato all'Orto Botanico di Napoli"

Mostre: esposizione di Ikebana a cura di Ikebana Ohara ALU Study Group e Studio Arti Floreali; esposizione di Kakejiku a cura di M.Maovaz

Il biglietto di ingresso: il biglietto di ingresso intero per l'Orto Botanico costa 8,00 €, ridotto 4,00 € (6-11 anni, 65+ anni, soci FAI), gratis (0-5 anni, diversamente abili, dipendenti e studenti della Sapienza Università di Roma).