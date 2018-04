Finalmente via giacche, ombrelli, cappelli e sciarpe:con la Pasqua irrompe la primavera nella capitale, piena di turisti e romani a spasso nel giorno di festa. Dopo una mattinata all'insegna del sole qualche nuvola è prevista nel corso della giornata ma le temperature rimarranno sempre primaverili.

Messa a San Pietro: piazza blindata

Misure straordinarie di sicurezza, in particolare attorno ai monumenti più importali, alle stazioni ferroviarie e della metropolitana, aeroporti e sedi istituzionali. Sorveglia speciale piazza San Pietro, dove papa Francesco come da tradizione impartirà la benedizione Urbi et Orbi dopo la messa di Pasqua: attesi 10.000 fedeli Le forze dell'ordine hanno predisposto servizi di controllo straordinari, e varchi d'accesso con agenti e metal detector su via della Conciliazione, largo degli Alicorni, via di Porta Angelica e largo del Colonnato.

Code a monumenti e musei gratis, apertura straordinaria a Pasquetta

Oggi oltre al giorno di Pasqua è anche la prima domenica del mese, e torna l'appuntamento praticamente fisso con l'apertura gratuita dei più importanti siti archeologici, musei e monumenti della città. La domenica di Pasqua, che quest’anno coincide con la prima domenica del mese, l’ingresso a tutti i musei civici è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana (ad eccezione della mostra Magnum Manifesto al Museo dell’Ara Pacis), e lo stesso vale per i musei statali. Apertura straordinaria a Pasquetta, ma in questo caso saranno rispettati orari e tariffe convenzionali.