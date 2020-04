in foto: Agente richiama una donna in strada durante la messa del parroco a Tor de’Schiavi (La Presse)

Ha attirato l'attenzione dei fedeli salendo sul campanile della sua parrocchia di Largo Agosta a Tor de'Schiavi a Roma per celebrare la messa della domenica delle Palme e benedire i rametti di ulivo. Ma i fedeli invece di limitarsi ad affacciarsi dai balconi e ascoltare le parole del sacerdote, sono scesi in strada, costringendo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire. I vigili urbani sono intervenuti per evitare che si creassero assembramenti pericolosi e vietati dal decreto del governo, per limitare il contagio e far fronte all'emergenza coronavirus.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Gruppo V Prenestino. I vigili urbani hanno richiamato i cittadini, anche utilizzando degli altoparlanti, avvisandoli che con il loro comportamento stavano mettendo a rischio la loro salute e quella degli altri e che dovevano tornare subito nelle proprie abitazioni. Un episodio per il quale, da come si apprende, sarà ascoltato lo stesso parroco, don Maurizio Mirilli, che dovrà dare spiegazioni.