A Roma nel quartiere Balduina la parrocchia di San Pio X si è attrezzata da tempo per svolgere la messa in streaming. Il parroco Andrea Celli celebra messa sulla terrazza della canonica per permettere ai fedeli dei palazzi limitrofi di ascoltare la funzione dal proprio balcone. Eppure in occasione della domenica delle Palme non sono mancate le polemiche. Alcuni residenti infatti si sono lamentati per la presenza di alcuni fedeli sulla scalinata della chiesa, documentato il tutto con alcune foto postate sui social. "Politici e scienziati ci raccomandano di uscire solo per necessità…il prete della parrocchia di piazza della Balduina, invece, chiama a raccolta ogni domenica i fedeli per fare il suo predicozzo! Sì, perché pregare ci libera dal virus oltre che dal male!" scrive Pino sui social, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

La replica del parroco

Abbiamo contattato il parroco che si è difeso così: "Voglio evitare qualsiasi tipo di polemica. Non sto facendo messa sul sagrato proprio per rispettare le norme, ma le chiese sono aperte, quindi se qualche fedele si mette sulle scale ad ascoltare non posso farci nulla. Erano tutti con la mascherina e a distanza di sicurezza". Don Andrea afferma che tutti i residenti sono felici di come si stanno svolgendo le messe e solo una persona questa mattina ha iniziato ad urlare dal balcone e chiamato i vigili. Le forze dell'ordine poi – secondo il racconto del parroco – sono giunte sul posto ma non avrebbero fatto nessuna sanzione. "Tante persone erano sulla piazza perché in fila per fare la spesa – racconta don Celli – perché di fronte ci sono diverse attività commerciali. Perciò nel frattempo ascoltavano la messa".