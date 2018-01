Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi e il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il carattere dell'incontro è stato di natura privata e i due esponenti politici sono stati incontrati separatamente da Bergoglio, per dei colloqui durati circa mezz'ora. "Ancora una volta parlando di solidarietà, pace, onestà e del valore per tutti della coerenza Grazie a Papa Francesco", così su Twitter il presidente del Lazio, il primo ad essere ricevuto a Palazzo Apostolico attorno alle 11.30.

"È stato un incontro cordiale – ha commentato la sindaca di Roma – È sempre un'emozione parlare con il Santo Padre. Abbiamo discusso dell'importanza dei temi dell'inclusione e della partecipazione in modo che nessuno rimanga indietro o sia lasciato solo. Per questo è fondamentale valorizzare il senso di comunità, ricostruire i legami in un'ottica di reciproca solidarietà e rispetto".