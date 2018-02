in foto: Papa Francesco in partenza ieri in pullman verso Ariccia

"Auguro a tutti un cammino quaresimale ricco di frutti; e vi chiedo di pregare per me e i miei collaboratori, che oggi iniziamo la settimana di Esercizi Spirituali". Questo il tweet pubblicato dall'account Pontifex dopo che ieri Papa Francesco ha lasciato il Vaticano, partendo in pullman con i cardinali, alla volta di Ariccia, Roma. Alla Casa Divin Maestro, che lo ospiterà fino a venerdì 23 febbraio, il Pontefice è arrivato intorno alle 16.45. La struttura si trova nella parte alta del paese dei Castelli Romani, tra i boschi e vicino i due laghi, il lago Albano e il lago di Nemi.

Il tema del ritiro spirituale di Papa Francesco è "Elogio della sete" e le meditazioni saranno svolte da padre José Tolentino de Mendonca, vice rettore dell'Università Cattolica di Lisbona e consultore del Pontificio Consiglio della Cultura. Da oggi e fino a giovedì, prima della ripartenza verso Roma fissata per la mattinata del 23 febbraio, le giornate di Bergoglio e dei cardinali verranno scandite dalla messa mattutina, dalle preghiere e dalla catechesi. Ieri sera il Pontefice ha ascoltato il predicatore don Josè Tolentino de Mendonça commentare il brano del Vangelo di Giovanni che racconta l'incontro tra Gesù e la samaritana al pozzo di Giacobbe.