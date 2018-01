Nella serata di ieri il capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 stelle Paolo Ferrara, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui viene bruciata una tessera del Partito democratico. Pochi secondi di filmato in cui si vedono delle persone armeggiare con una tessera e un accendino, tentando di dare fuoco al pezzetto di cartone plastificato. "Come devo fare per bruciarla meglio", si chiede una delle persone nel video che non è noto da chi e dove sia stato girato. Pubblicità a un gesto che non mancherà di sollevare polemiche.

"Caro elettore del Partito Democratico lo so che ci rimani male nel sentire che ‘Renzi ha parlato con De Benedetti dando un’informazione fondamentale che ha consentito all’editore de la Repubblica, La Stampa e l’Espresso di lucrare plusvalenze di 600 mila euro in tre giorni, mentre andavano in fumo i risparmi di migliaia di piccoli risparmiatori". Stai pensando che sono persone orribili?", scrive Ferrare nel suo post rivolgendosi ai militanti dem.

"Forse hai appena strappato o bruciato la tessera del partito pensando che tutto questo sia un sistema amorale, costruito su scambi di favori, informazioni privilegiate e speculazione finanziaria? – prosegue il capogruppo pentastellato – Ci siamo rimasti male anche noi e specialmente i nostri parlamentari che restituiscono ai cittadini e ai servizi essenziali del Paese milioni di euro di finanziamento pubblico e parte dei loro stipendi per favorire l'impresa grazie al microcredito".