in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Ostia, sul litorale romano, dove nel primo pomeriggio di oggi è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 40 anni. Il tragico ritrovamento è stato effettuato sulla scogliera del porto turistico, in via dell'Idroscalo, dove il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto completamente nudo. Da quanto si apprende, qualche ora prima del ritrovamento del cadavere, i famigliari avrebbero denunciato l'allontanamento da casa dell'uomo, vicenda che si è purtroppo conclusa con il tragico epilogo della sua morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'ausilio del nucleo sommozzatori, la Polizia di Stato e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe deceduto per annegamento, ma per capire le esatte cause della morte bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, che è stata disposta e che verrà effettuata nelle prossime ore.

Quella accaduta a Ostia è la seconda tragedia di oggi, 3 maggio, a Roma, dal momento che un altro uomo è stato trovato morto questa mattina. La tragedia in via Fani, strada divenuta tristemente nota perché teatro, il 16 marzo del 1978, del rapimento dell'onorevole Aldo Moro e dell'uccisione dei 5 componenti della sua scorta, tra carabinieri e poliziotti. La vittima, della quale non sono note le generalità, è stata trovata morta sul balcone della sua abitazione con ustioni sul corpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e ai quali sono affidate le indagini: il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per scoprire le cause della morte; tutte le ipotesi, dal fatale incidente all'omicidio, sono al vaglio degli investigatori.