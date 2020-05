in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. La macabra scoperta nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, in un appartamento in via Fani, zona Trionfale. Sarebbe stato un vicino, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero" che ha dato per primo la notizia, ad avvisare le forze dell'ordine dopo aver visto il corpo senza vita della vittima su un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, assieme ai colleghi del Reparto investigazioni scientifiche, al medico legale e al pubblico ministero di turno.

Tutte le ipotesi restano valide: atteso l'esame del medico legale

Sono pochi al momento i dettagli trapelati sulla vicenda: sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate gravi ustioni, conseguenza di un rogo all'interno dell'appartamento. La vittima viveva assieme a una donna, come riportato dagli altri condomini del palazzo: la testimonianza della convivente è al momento al vaglio dei militari dell'Arma per cercare di capire cosa sia accaduto. La vittima, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, potrebbe essere morta a causa delle ustioni oppure per via delle esalazioni causate dal rogo. Sarà un primo esame da parte del medico legale a indirizzare meglio i carabinieri nelle indagini, anche se è probabile che sul cadavere verrà poi disposta l'autopsia. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio dei carabinieri: da quella di un episodio accidentale a quella di un omicidio.