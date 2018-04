in foto: L’officina Ama di nuovo in funzione

Riapre l’officina Ama di piazza Bottero a Ostia, una struttura rimasta chiusa per oltre tre anni e mostrata per la prima volta in un servizio di Fanpage.it. Da gennaio è attiva per la manutenzione dei mezzi leggeri che vengono utilizzati sul territorio del Decimo municipio per la raccolta differenziata. "Da quando l'abbiamo riaperta a oggi sono stati già eseguiti 300 interventi di manutenzione. Il servizio di assistenza è stato potenziato anche attraverso una delle sette nuove officine mobili, dislocata presso l'officina di Ostia, che consente riparazioni immediate su strada. Abbiamo messo fine ad uno spreco ingiustificato. Abbiamo così più mezzi in strada per dare un servizio migliore ai cittadini. Per non parlare poi dei costi che risparmiamo, visto che i veicoli di Ama per poter essere riparati andavano addirittura in officine private dall’altra parte della città", ha commentato su Facebook la sindaca Virginia Raggi.

In effetti, come documentato dal servizio realizzato da Alessio Viscardi, la struttura era inspiegabilmente abbandonata e l'Ama preferiva pagare più di un milione all'anno per l'affitto di uno stabilimento esterno. La manutenzione dei mezzi dell'Ama era affidata infatti alla Prosider prodotti siderurgici di viale dei Romagnoli, anch'essa nel territorio del Municipio X della Capitale. Un'ispezione del 13 novembre, come rivela il video pubblicato da Fanpage.it, ha evidenziato notevoli carenze all'interno dell'officina noleggiata: manca il personale, non ci sono strutture di protezione per i camion riparati, non c'è un ponte meccanico idoneo alle riparazioni, come pezzi di ricambio è disponibile solo qualche lampadina o luce di posizione, sono presenti macchie di olio sul pavimento e perdite di percolato.