in foto: Rimosso dalla rotonda di Ostia il camion ’Pane e Cipolla’

"Guardate queste immagini. Il camion bar "Pane & cipolla" che occupava un angolo della rotonda di Ostia, in piazzale Cristoforo Colombo, è stato rimosso. Non gli era stata rinnovata la concessione, la nostra Amministrazione aveva individuato un posto alternativo poco lontano dalla rotonda ma la titolare non aveva mai provveduto a spostarsi", ha informato su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il camion bar è stato sottoposto a fermo dopo l'intervento degli agenti del X gruppo Mare della Polizia locale. Il mezzo era senza revisione. "Finalmente abbiamo messo fine a un illecito che perdurava da troppi anni sul litorale romano. Ringrazio il X Municipio e gli agenti della Polizia Locale per tutto il lavoro svolto", ha scritto ancora la sindaca.

"’Pane e Cipolla’ non oscurerà più la Rotonda di Ostia, specialmente ora che la stiamo rigenerando. Per anni tutti a parlare di come spostare un Camion Bar in odore di Tredicine senza concludere nulla. Lo abbiamo rimosso noi perché operava senza concessione del suolo pubblico in Piazzale Cristoforo Colombo. Abbiamo messo fine a un illecito che perdurava da anni. Non ti sei spostato? Allora ti abbiamo sequestro il mezzo, perché privo della revisione e non marciante", ha aggiunto, sempre su Facebook, il consigliere Paolo Ferrara. È ormai guerra aperta tra gli ambulanti e l'amministrazione capitolina dopo la decisione del Campidoglio di negare l'autorizzazione ai camion bar nelle vicinanze di tutti i monumenti principali di Roma. I rappresentanti degli ambulanti avevano proposto sedi alternative (ma sempre nelle vicinanze dei luoghi simbolo del centro storico), che però Raggi non ha approvato, scatenando la reazione dei ‘bancarellari'.