in foto: Monica Becattini (Foto via Facebook)

È morta a 48 anni Monica Becattini, coinvolta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri – domenica 29 settembre – a Ostia. La donna, soprannominata dagli amici biker la "Pantera", era molto conosciuta negli ambienti di motociclisti e non mancava mai un motoraduno. E Monica è morta proprio in sella alla sua grande passione, sul lungomare Paolo Toscanelli all'altezza dello stabilimento Marechiaro di Ostia, dove viveva. Secondo quanto ricostruito la 48enne ha perso il controllo della sua Yamaha nel tentativo di evitare una vettura di grossa cilindrata: terribile lo schianto con l'auto, mentre la moto ha proseguito la sua corsa per decine di metri, finendo sotto un bus turistico. Monica lascia due figli. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in condizioni disperate all'ospedale G.B. Grassi di Ostia: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto per lei non c'è stato nulla da fare. Monica lascia due figli. La dinamica del sinistro mortale è ora al vaglio degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi per accertare eventuali responsabilità.

Domenica di sangue sulle strade di Ostia: investita una 76enne fuori la chiesa

Sempre nella mattina di ieri, pochi minuti prima dell'incidente in cui ha perso la vita Monica Becattini, un altro sinistro mortale si è verificato a Ostia. All'incrocio tra via Saponara e via Bonichi, nel quartiere di Acilia, una donna di 76 anni è stata investita e uccisa. La vittima si chiamava Hildegard Stotter, di origine austriaca, era appena uscita dalla messa quando è stata travolta e uccisa da una Fiat Punto: per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo per il violento impatto prima con l'auto e dopo con l'asfalto. Al volante dell'auto coinvolto una giovane di appena vent'anni, sotto choc dopo l'incidente. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto.