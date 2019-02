in foto: I vigili del fuoco in via delle Azzorre

Tragedia nella serata di ieri – sabato 23 febbraio – per un incendio a Ostia. In via delle Azzorre una donna di 79enne è stata trovata carbonizzata all'interno del suo appartamento in una palazzina di case popolari. A dare fuoco alla casa la figlia, una 50enne che da quanto si apprende soffre di disturbi psichici. L'anziana quando le fiamme si sono propagate non si trovava in casa. Arrivata subito dopo pur vedendo l'abitazione in fiamme, sarebbe rientrata all'interno per recuperare alcuni effetti personali non riuscendo più a riuscire, forse svenuta a causa del fumo o intrappolata dal propagarsi del rogo. Sul posto i vigili del fuoco, assieme al personale sanitario e le forze dell'ordine. La 5oenne – già denunciata per abusi sull'anziana madre – è stata rintracciata nella nottata. La palazzina al civico 312 è stata evacuata e due persone, marito e moglie, trasportati in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia con una lieve intossicazione. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Ostia: incendio in un supermercato

Un altro incendio è avvenuto nel pomeriggio di ieri sempre a Ostia. Le fiamme si sono sviluppate nel cortile del supermarcato Tuodì di viale Paolo Orlando, alzandosi molto in alto e alimentandosi velocemente complice il forte vento. Panico tra i residenti nella palazzina soprastante e tra i clienti del supermercato. Per fortuna in questo caso non si registrano feriti o intossicati. Poco dopo tutto il palazzo è stato evacuato su iniziativa dei condomini, per evitare eventuali rischi. L’incendio è stato poi domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre.