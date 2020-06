in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, sul Lungomare Duilio di Ostia, sul litorale romano: un uomo di 63 anni è purtroppo deceduto dopo essere caduto dalla sua bicicletta. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava pedalando sul lungomare quando ha improvvisamente perso il controllo della bici ed è caduto, battendo la testa su un tombino che si trovava per strada: inutili i soccorsi, nonostante siano stati tempestivi; i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Gruppo Mare della Polizia Municipale di Roma, che hanno chiuso il lungomare e hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara: non sarebbero stati coinvolti, ad ogni modo, altri veicoli. Sul luogo della tragedia anche il medico legale per un primo esame esterno del cadavere: come da prassi, sul corpo del 63enne dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte; non è escluso che l'uomo abbia accusato un malore e abbia perso così il controllo della bicicletta.

Soltanto due giorni fa a Minturno, nella provincia di Latina, un incidente stradale è costato la vita a Salvatore De Meo, 40 anni. La motocicletta sulla quale viaggiava la vittima, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'automobile: soccorso dai sanitari del 118, il 40enne è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravi ferite riportate nell'impatto.