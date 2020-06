Un uomo di quarant'anni è morto oggi a causa di un grave incidente stradale verificatosi lungo via per Castelforte a Minturno. La tragedia si è consumata allo svincolo tra via Tre Cipolle e via Parchi Ausente nel pomeriggio di oggi, per Salvatore De Meo non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morto a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. Non sono ancora note le cause dell'incidente: per motivi ancora da accertare, Salvatore si è scontrato contro una Fiat Punto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime agli operatori del 118 giunti per soccorrere l'uomo: le sue ferite erano molto serie, ed è stato quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza per cercare di portarlo in ospedale il prima possibile. Per Salvatore purtroppo, non c'è stato nulla da fare: giunto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate nello schianto. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri, che hanno chiuso via per Castelforte per circa due ore.

Incidente sull'A1, morto camionista

Si tratta della seconda tragedia che avviene in meno di 24 ore sulle strade del Lazio. Questa mattina all'alba un altro grave incidente si è verificato sull'A1 Roma-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni – Fiuggi. Un camion è uscito di strada poco dopo le 6, sbandando e terminando la corsa in un campo che costeggia la carreggiata, all'altezza del chilometro 606. Il conducente, un uomo di cinquant'anni, è morto sul colpo: si ipotizza che abbia avuto un malore. Paura per gli automobilisti che stavano transitando in quel momento nel tratto interessato dal sinistro. Fortunatamente non risultano altri feriti a causa dell'incidente. Sono stati i passanti a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.