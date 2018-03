Un uomo, di età apparente tra i 30 e i 35 anni e di cui ancora non è nota l'identità, è precipitato da una finestra dell'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina nel cuore di Roma, attorno alle 11.30 di questa mattina. Da quanto si apprende l'uomo è precipitato nel vuoto dal terzo piano, schiantandosi sull'asfalto delle rive del Tevere. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari del 118 ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Al momento non è noto neanche se si tratti o meno di un paziente del nosocomio romano, ed è stata aperta un'inchiesta per appurare se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. A dare l'allarme lo stesso ospedale che ha informato le forze dell'ordine: sulle sponde del fiume dove il corpo è stato coperto con un telo, i carabinieri della compagnia Trastevere e della stazione Porta Portese che indagano sull'accaduto. Sul posto anche la scientifica per i rilievi del caso.