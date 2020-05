in foto: Foto di repertorio

Un'intera famiglia è stata ricoverata al Bambino Gesù di Palidoro per coronavirus. Si tratta nello specifico di mamma, papà e due bimbi di 9 anni e 7 mesi. Il nucleo familiare è arrivato nel centro Covid delle scorse 24 ore, tutti sono stati sottoposti alle indagini per la ricerca del coronavirus. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità della Regione Lazio, che ha comunicato i dati dei nuovi contagi di venerdì 22 maggio. Come appreso da Fanpage.it, tutti e quattro i membri della famiglia hanno manifestato sintomi lievi della malattia e si trovano in buone condizioni generali, nessuno di loro fortunatamente ha bisogno della terapia intensiva. Restano ancora nella struttura per qualche giorno e prosegue precauzionalemente il monitoraggio del loro stato di salute, probabilmente saranno dimessi all'inizio della prossima settimana. Sono 7 i pazienti in totale ricoverati nel centro Covid.

Nel Lazio oggi 31 nuovi contagi, 7 morti e 36 guariti

Sono 31 i nuovi contagi nel Lazio di oggi, venerdì 22 maggio, 7 i morti e 36 i guariti. Tra i casi accertati, 23 sono localizzati tra Roma città e area metropolitana, mentre 8 si trovano nelle altre province. Sette in particolare, sono i nuovi contagi riscontrati nella Asl di Latina, dov'è sotto osservazione il cluster di Priverno. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Il report settimanale di monitoraggio dell'Isituto Superiore di Sanità indica per il Lazio un rischio ‘basso' e indicatori in miglioramento, ma è necessario mantenere alta l'attenzione e risettare le distanze. Continuate ad insossare la mascherina e a lavarvi le mani".