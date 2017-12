in foto: Immagine di repertorio

Momenti di tensione e paura all'Eur, periferia sud di Roma, dove un operaio si è arrampicato su una gru e minaccia di lanciarsi nel vuoto. L'uomo è entrato in un cantiere in via Paride Stefanini a due passi dal centro commerciale Eur Roma 2, ed è salito in cima alla gru per la sua protesta estrema: da quanto si apprende da mesi l'operaio non percepirebbe lo stipendio dalla ditta per la quale lavora e minaccia di gettarsi nel vuoto se non riceverà rassicurazioni sul suo futuro lavorativo e le spettanze retributive.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine che, congiuntamente ad alcuni rappresentanti sindacali della Cgil, hanno intavolato una trattativa con l'uomo per convincerlo a scendere dalla gru e non mettere a rischio la sua incolumità. Sul posto anche i circa 50 colleghi dell'uomo, che hanno interrotto il lavoro per sostenere le richieste dell'operaio. Tutti sono impiegati nel cantiere di costruzione di tre palazzine.