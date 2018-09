Si sarebbe rifiutato di offrire una sigaretta e per questo sarebbe stato ucciso a coltellate. La vittima è Mourad Bouazzi, un cittadino marocchino di 38 anni, trovato ieri sera riverso a terra vicino a un muretto sul lungomare di Marina di Ardea, litorale a sud di Roma. Il suo presunto assassino, un connazionale di 28 anni, si è costituito qualche ora più tardi alla caserma dei carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo. Aveva ancora le scarpe piene di sangue. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe chiesto al suo connazionale dei soldi in prestito e una sigaretta. Dopo il rifiuto di quest'ultimo sarebbe nata una lite culminata con l'omicidio. Il 38enne è stato colpito con un coltello al torace, provocando una profonda ferita che non gli ha lasciato scampo. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Anzio.

Secondo il racconto di una testimone, il ragazzo ucciso era seduto su un muretto accanto all'entrata di un supermercato, probabilmente era ubriaco. La donna racconta di essere uscita dopo aver fatto la spesa, dopo circa dieci minuti, e ha visto l'uomo a terra in una pozza di sangue. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il 38enne. Il 28enne che ha confessato è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è stato accompagnato al carcere di Velletri.