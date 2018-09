Un ragazzo di 30 anni è stato ucciso a coltellate sul lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea, località sul litorale a sud di Roma. Il corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio. Gli investigatori indagano per omicidio.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Corriere della città, il presunto autore dell'omicidio si sarebbe costituito. Stando a quanto ricostruito, quando è stato accoltellato il ragazzo, probabilmente nordafricano, ma non ancora identificato, era seduto su un muretto che costeggia un supermercato. Probabilmente era in stato di ebrezza. Una donna lo ha visto seduto intorno alle 18 e 30 quando è andata a fare la spesa. Dieci minuti più tardi lo ha visto riverso in terra in una pozza di sangue. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, ma l'ipotesi più probabile è quella di un regolamento di conti per questioni di droga.