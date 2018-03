A quasi tre anni di distanza dall'inspiegabile delitto di Marco Vannini, il 19enne ucciso il 17 maggio del 2015 a Ladispoli, nella villetta della sua fidanzatina, forse potrebbero arrivare le sentenze della Corte d'Assise di Roma: imputata per il delitto tutta la famiglia di Martina Ciontoli, la fidanzatina appunto di Marco. E così per Antonio Ciontoli, il padre della ragazza, indicato come colui che ha sparato al giovane, il pm di Civitavecchia ha chiesto 21 anni e 3 mesi di reclusione per omicidio volontario. L'uomo ha sempre sostenuto che il colpo sia partito per errore, ma le troppe incongruenze e le bugie iniziali di Ciontoli (l'uomo, al 118, aveva detto che il 19enne si era ferito con un pettine) non hanno mai convinto gli inquirenti.

Per la fidanzata di Marco, Martina Ciontoli, così come il fratello Federico e la madre dei due ragazzi, Maria Pezzillo, imputati anche loro per omicidio volontario in concorso, che si sono visti riconoscere le attenuanti generiche, sono stati così richiesti invece 14 anni di reclusione. Per l'ultima imputata, rinviata a giudizio per omissione di soccorso, ovvero Viola Giorgini, la fidanzata di Federico Ciontoli, sono stati infine chiesti due anni du reclusione. A tre anni dall'omicidio, dunque, la giustizia potrebbe presto fare il suo corso e gli assassini di Marco potrebbero essere condannati, anche se probabilmente il vero movente del delitto resterà per sempre oscuro.