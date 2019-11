"Non abbiamo mai avuto dubbi su nostro figlio, lui non c'entra assolutamente nulla con il mondo della droga. Anastasiya ci ha mentito su quanto avvenuto quella tragica sera e adesso è chiaro il motivo del suo strano allontanamento. Se ha sbagliato è giusto che paghi". Lo ha dichiarato la famiglia Sacchi tramite i propri difensori, gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, in seguito alla svolta sulle indagini dell'omicidio di Luca, avvenuto il 23 ottobre verso le 23. Secondo quanto ricostruito dall'indagine, Giovanni Princi e Anastasiya Kylemnyk sarebbero fortemente coinvolti nella compravendita di droga, quindici chili di marijuana che avrebbero dovuto ricevere da Valerio Del Grosso in cambio di 70mila euro. Attualmente non ci sono elementi per chiarire il ruolo di Luca Sacchi nella vicenda.