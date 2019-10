"Sono sconvolto. È un orrore. È una vicenda così simile a quella di Manuel che non riesco neppure a commentarla. Anche Manuel era con la sua fidanzatina, proprio come Luca. Una serata tranquilla, normale. Non sapevo fosse morto. È atroce. E Manuel non lo sa ancora. È terribile, brutale. Penso come tutto sia così casuale, anche la vita. Fa paura. Luca era uno sportivo, proprio come Manuel. Ed è morto senza una ragione. Poteva succedere a mio figlio. Io sono senza parole. Davanti a un fatto così terribile non può esserci un commento. Sono cose inspiegabili e irragionevoli". È un fiume di parole quello che Franco, il padre di Manuel Bortuzzo, affida a Il Messaggero in relazione al brutale omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso per quella che finora sembra essere una rapina andata male. Entrambi giovanissimi, entrambi colpiti da un proiettile esploso da persone con scarsa considerazione della vita altrui. Con una differenza: Manuel è sopravvissuto, Luca non ce l'ha fatta.

"La verità è che le armi circolano con una facilità impressionante – continua Bortuzzo – È tutto così brutale. Mi sembrano cose dell'altro mondo, che non riesco a capire. Si spara per nulla. Penso che dipenda dalla cultura e dall'educazione delle persone. Dall'incapacità di tirare su i figli nel modo giusto. Di insegnargli il valore della vita. Anche uno scippo oggi si fa con una pistola. I ragazzi si trasformano in killer. Se avessero altri interessi, se fossero cresciuti con obiettivi tutto sarebbe diverso. E non starebbero a sparare a coetanei. Per me la chiave resta lo sport".

Sin dai primi minuti successivi alla diffusione della notizia, sono in tanti ad aver pensato a Manuel Bortuzzo e al proiettile che gli ha lesionato la colonna vertebrale e fatto perdere l'uso delle gambe. Anche in quel caso la sparatoria è avvenuta fuori da un pub di notte e a impugnare l'arma erano due giovanissimi di 24 e 25 anni. Pure i due che hanno ucciso Luca Sacchi non hanno più di vent'anni. In quest'ultimo caso il movente è ancora al vaglio degli inquirenti: apparentemente si tratterebbe di una rapina finita male, ma gli inquirenti stanno indagando anche in altre direzioni, compresa quella della droga.