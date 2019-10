Sono stati fermati nella notte due uomini sospettati di aver sparato in testa a Luca Sacchi, giovane personal trainer di 25 anni deceduto ieri mattina all'ospedale San Giovanni. L'accusa ipotizzata dalla procura è di omicidio volontario. I due sono stati fermati in seguito a una serrata indagine condotta dai carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Roma insieme ai militari di via In Selci. A quanto si apprende, sarebbe in corso l'interrogatorio dei due sospettati, fermati poco prima delle tre di notte. Uno dei due avrebbe precedenti per droga: si tratterebbe dell'uomo che ha sparato e dell'altro che era con lui. Gli inquirenti hanno visionato tutte le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire ai due rapinatori, fuggiti a bordo di una Smart bianca dopo aver sparato al ragazzo. Secondo i racconti dei vari testimoni presenti sulla scena, i due avrebbero avuto un ‘marcato accento romano‘: questo, più le immagini video delle telecamere, hanno fatto sì che i due venissero individuati in breve tempo.

La fidanzata: "Mi hanno colpito con una mazza, Luca voleva difendermi"

L'omicidio di Luca Sacchi, avvenuto davanti il John Cabot Pub, ha sconvolto i residenti della zona, che da tempo denunciano la pericolosità di quelle strade, anche se mai si sarebbero aspettati un episodio del genere. Il 25enne ha reagito a un tentativo di rapina ai danni della fidanzata, colpita ripetutamente dai due con una mazza. Non pensava che per uno zainetto gli sparassero in testa: e invece è quello che hanno fatto. "Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: ‘dacci la borsa‘. Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa". Sono queste le parole dette da Anastasiya Kylemnyk ai carabinieri, che l'hanno ascoltata dopo il brutale omicidio.

Chi era Luca Sacchi, il 25enne ucciso per uno zainetto

Luca aveva 25 anni e lavorava come personal trainer in una palestra di jujitsu. Amante dello sport e delle arti marziali, stava insieme ad Anastasiya da diversi anni. Ed è proprio per difendere lei che è stato ucciso. Perché i rapinatori gli abbiano sparato solo per uno zainetto, ancora non è chiaro. Né perché abbiano iniziato a colpire la ragazza quando lei gli stava consegnando la borsa. Tutti questi punti li chiariranno quando saranno sottoposti a interrogatorio, a meno che decidano di non rispondere alle domande del giudice.